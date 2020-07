La Stampa: "Conte, punto e a capo. Critiche ai nerazzurri scossone per il 2021"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter all'interno, a pagina 35, con il titolo seguente: "Conte, punto e a capo. Le critiche ai nerazzurri scossone per il 2021". Sfumato lo scudetto, il tecnico ha di nuovo attaccato il club. Per vincere vuole più qualità e peso politico. Ma lui deve fare meglio ed incidere maggiormente sulla squadra.