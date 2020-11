La Stampa: "CR7 e Morata ribaltano il Ferencvaros. Juve in extremis agli ottavi"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "CR7 e Morata ribaltano il Ferencvaros. La Juve in extremis agguanta gli ottavi". La squadra di Pirlo non brillanta, ma già qualificata: ungheresi ko al 92', decide Morata. Per la prima volta nella storia della Juventus una difesa tutta straniera.