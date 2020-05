La Stampa, Francesco Totti: "Alla Roma servirei, la Lazio non esiste"

"Alla Roma servirei, la Lazio non esiste". Questo le parole di Francesco Totti che La Stampa riporta al suo interno, a pagina 28. L'ex capitano giallorosso si racconta alla rivista spagnola Libero: "La Roma è un sogno che mi sono tenuto stretto. Ho detto no al Real anche se Ilary mi spingeva ad andare. Per due volte sono stato vicino al trasferimento. La Roma o la Lazio? A me non dovete chiederlo. La Lazio non esiste. E io alla società giallorossa servirei".