La Stampa, Galliani: "I sessant'anni di Baresi, il leader che non alzava mai la voce"

La Stampa nella sua edizione odierna dedica uno spazio nel taglio alto ad Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan attualmente al Monza, con questo titolo: "I sessant'anni di Baresi, il leader che non alzava mai la voce". Parole al miele - a pagina 29 - per il suo ex capitano: "Con il braccio alzato vedeva il fuorigioco meglio degli arbitri: un maestro nel comandare la difesa. Per la storia divide il primo posto con Paolo Maldini. Come qualità però Van Basten gli è davanti".