La Stampa: "Il Barcellona torna a casa sepolto da otto gol del Bayern Monaco"

"Il Barcellona torna a casa sepolto da otto gol del Bayern Monaco". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina utilizza nel taglio alto della prima pagina. Storico disfatta dei blaugrana, umiliati da 8 gol di un super Bayern che vola in semifinale di Champions. Pronta la rivoluzione in Catalogna: via tecnico e presidente, anche Leo - si legge a pagina 34 - alla resa dei conti. Piqué: "Una vergogna".