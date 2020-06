La Stampa: "Il governo su riapertura stadi: 'Dipende dai dati sui contagi. Valuteremo'"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Il governo non chiude agli stadi riaperti: 'Dipende dai dati sui contagi. Valuteremo'". Ipotesi dal 10 al 25 per cento di spettatori. Gravina: "Me lo auguro. Impensabile che in uno stadio da 60.000 posti non possa esserci spazio per nessuno". Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute chiarisce: "Sono i dati a decidere. Ma non c'è alcuna preclusione...".