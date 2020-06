La Stampa: "Il poker della Juve affossa il Lecce. Ora è a +7 sulla Lazio"

"Il poker della Juve affossa il Lecce. Bianconeri a +7 sulla Lazio in campo stasera". Questo il titolo che La Stampa utilizza nel taglio alto della prima pagina questa mattina. La squadra di Sarri - si legge all'interno a pagina 26 - travolge i giallorossi (in 10 per oltre un'ora per l'espulsione di Lucioni). Stasera in campo i biancocelesti chiamati a rispondere ed accorciare le distanze in classifica.