La Stampa: "Juve-Toro, poli opposti nella prima volta senza pubblico"

vedi letture

"Juve-Toro, poli opposti nella prima volta senza pubblico". Questo il titolo de La Stampa nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. I bianconeri - si legge a pagina 26 - cercano slancio per il nono scudetto di fila, i granata si guardano le spalle e trascinano un'altra stagione senza sogni. Sarri: "In gare così non c'è logica e per loro conta di più". Longo: "Servono testa e cuore, dovremo saper soffrire".