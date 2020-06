La Stampa, Juventus: "Arriva Arthur. L'uomo da 80 milioni che riscrive la storia"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio alla Juventus con questo titolo: "Arriva Arthur. L'uomo da 80 milioni che riscrive la storia". Per la prima volta - si legge - i bianconeri comprano un giocatore dal Barcellona. Dopo il sì del brasiliano e l'ok di Sarri, Pjanic va in Spagna per 70 milioni di euro.