La Stampa, Juventus: "Buffon da record: 20 anni di derby e non finisce qui"

La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 27, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Buffon da record: 20 anni di derby e non finisce qui". Il portiere - si legge - supera Maldini raggiungendo quota 648 presenze nel campionato di Serie A. Fresco di rinnovo del contratto, diventa il più longevo in assoluto per quanto riguarda la sfida.