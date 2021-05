La Stampa, Juventus: "Ronaldo si conferma ma la madre dice Sporting"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Juventus con il titolo seguente: "Ronaldo si conferma ma la madre dice Sporting". Messaggio social dopo i 100 gol in bianconero del portoghese: "Non mi fermo qui". La nostalgia di mamma Dolores però non è da sottovalutare: "Lo convincerò a tornare a Lisbona".