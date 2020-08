La Stampa, Juventus: "Senza De Ligt per 3 mesi. Progetto Pirlo: la difesa a 3"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 27, alla Juventus con il titolo seguente: "Senza De Ligt per 3 mesi. Progetto Pirlo: la difesa a 3". L'olandese è stato operato a Roma alla spalla destra. Il tecnico - si legge - studia alternative e nel frattempo blocca le cessioni in quanto vuole valutare prima lui i giocatori in questione.