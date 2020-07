La Stampa: "L'Inter si butta via ancora. Conte scivola al quarto posto"

La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 29, uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "L'Inter si butta via ancora. Conte scivola al quarto posto". Gialloblù in vantaggio, poi rimontati ed in seguito ancora bravi a riequilibrare le sorti dell'incontro all'86'. Adesso il club di Zhang è stato superato in classifica anche dal'Atalanta.