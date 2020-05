La Stampa: "La A aspetta il via libera. Sospetto positivo, Bologna fermo"

"La A aspetta il via libera. Sospetto positivo, Bologna fermo". Questo il titolo che La Stampa utilizza per il nostro campionato nel taglio alto della prima pagina. Dai gol in tv agli orari: oggi - si legge all'interno a pagina 29 - vertice con il governo, ma una sospetta positività complica i piani. In campo mezz'ora più tardi: 19:15 e 21:30. I calciatori si rifiutano di giocare alle 17:00.