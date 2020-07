La Stampa: "Lo scudetto in bilico complica i piani di Sarri in ottica Champions"

vedi letture

"Lo scudetto in bilico complica i piani di Sarri in ottica Champions". Questo il titolo che La Stampa dedica in edicola questa mattina nel taglio alto della prima pagina alla Juventus. I bianconeri - si legge a pagina 26 - domani devono chiudere i giochi per potersi dedicare alla difficile missione europea. Servono energie per il vero e proprio obiettivo della stagione.