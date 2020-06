La Stampa, Nicola: "Sarà come un Mondiale. Presto ritroveremo il calcio di sempre"

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio al Genoa con le parole di Davide Nicola: "Sarà come giocare un Mondiale. Dopo una fase di adattamento ritroveremo il calcio di sempre". L'allenatore rossoblù e una ripresa mai vista: "Le novità non devono spaventarci, ma vanno affrontate con curiosità. In Bundesliga, dopo i primi turni, sono tornati quelli di prima".