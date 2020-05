La Stampa: "Niente abbracci e tifosi finti. La Bundesliga parte e detta le regole"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al calcio con il titolo seguente: "Niente abbracci e tifosi finti. La Bundesliga parte e detta le regole". Sabato riparte il calcio in Germania e il campionato tedesco - si legge a pagina 36 - traccia la rotta per tutti. Niente abbracci e tifosi finti in tribuna: viaggio tra norme rigidi e surreali.