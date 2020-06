La Stampa, parla Bentancur: "I miei modelli Lampard e Gerrard"

vedi letture

"I miei modelli Lampard e Gerrard". Queste le parole di Rodrigo Bentancur che La Stampa riporta in edicola questa mattina nel taglio alto della prima pagina. Il regista del futuro - si legge a pagina 34 - si racconta: "Sono pronto a dare tutto. Il mio lockdown? 70 allenamenti in 50 giorni e un campetto sul terrazzo... Niente cucina, è più brava la mia fidanzata. Da bambino giocavo con i ragazzi di 10 anni più grandi, al Boca e in Nazionale ho gestito le emozioni: pure lì, in tutti i ruoli. Studiavo Lampard, Gerrard e Busquets, ma il mio modello era Forlan, una punta. Ronaldo? Ai Mondiali sapeva il mio nome. Coppa Italia primo traguardo, la Champions sogno e obiettivo".