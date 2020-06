La Stampa, parla Gravina: "Senza pubblico non è vero calcio"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno, a pagina 26, alle parole di Gabriele Gravina: "Senza pubblico non è vero calcio". Il presidente della FIGC spiega: "In questi mesi c'è chi ha ragionato in base al proprio orticello, le persone hanno gettato la mascherina. Il professionismo alle donne in tempi rapidi. Assegneremo lo scudetto alla Juventus Women".