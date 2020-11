La Stampa, parla Lilian Thuram: "L'Italia fa finta di nulla. Il razzismo è accettato"

"L'Italia fa finta di nulla. Il razzismo è accettato". Queste le parole di Lilian Thuram, ex calciatore tra le altre della Juventus, scrittore e ambasciatore Unicef che La Stampa riporta al suo interno questa mattina. L'ex bianconero da sempre contro le discriminazioni ha da poco pubblicato un libro in Francia che sarà disponibile anche in Italia dall'anno prossimo dal titolo "Il pensiero bianco". La denuncia dell'ex Juventus è di quelle pesanti: "In Italia c'è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti. C'è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l'immagine della società. Il razzismo esiste ovunque". La spiegazione è semplice secondo Thuram: "Le nostre società si sono costruite sull'idea che essere bianchi è meglio, come sull'idea che essere uomini è meglio che essere donne. Che lo è essere eterosessuali. Si può superare sapendo che certe persone non vogliono perché in questo sistema sono avvantaggiate".