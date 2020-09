La Stampa: "Premier e Liga al via. Per Guardiola e Messi ultimo ballo da separati"

La Stampa in edicola questa mattina utilizza all'interno, a pagina 27, questo titolo: "Premier e Liga al via. Per Guardiola e Messi ultimo ballo da separati". Oggi - si legge - cominciano i campionati in Inghilterra e in Spagna. Il tecnico del Manchester City e la stella argentina del Barcellona, protagonista di questo mercato estivo, sono in scadenza di contratto.