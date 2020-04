La Stampa, Pulici: "Non sono vecchio, sono antico"

La Stampa in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio a Paolo Pulici, storico ex attaccante del Torino che tra pochi giorni compierà 70 anni: "Non sono vecchio, sono antico". Un ciclone di settant'anni che in granata - si legge a pagina 29 - ha vinto lo scudetto nel 1976 e tre volte la classifica cannonieri: "Guardiola ha mostrato a Messi i miei colpi. E lui mi ha fatto i complimenti per quel pallonetto a Zoff".