La Stampa: "Quota 100 gol e non solo. La carica di Belotti per riaccendere il Toro"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 27, al Torino con il titolo seguente: "Quota 100 gol e non solo. La carica di Belotti per riaccendere i granata". Domani a Firenze - si legge - il capitano comincerà il suo sesto campionato con la stessa maglia. Il Gallo punta ad entrare nel club dei 'centenari' in Serie A. E guarda Pulici.