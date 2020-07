La Stampa: "Ronaldo a 3 gol dalla storia Juve. Dopo 86 anni vacilla il record di Borel"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 27, alla Juventus con il titolo seguente: "Ronaldo a tre gol dalla storia bianconera. Dopo 86 anni vacilla il record di Borel". Il fuoriclasse portoghese - si legge - è a quota 28 gol in campionato, ha 6 giornate per battere Farfallino che ne segnò 31 nel 1933-'34: miglior realizzatore della Juventus in Serie A.