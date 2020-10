La Stampa: "Sei gol, gli azzurri si divertono. L'Italia di Mancini non è mai in riserva".

"Sei gol, gli azzurri si divertono. L'Italia di Mancini non è mai in riserva". Questo il titolo che La Stampa utilizza all'interno, a pagina 29, sulla Nazionale. Moldova travolta in amichevole: Caputo in gol all'esordio. Con gli schemi del commissario tecnico bene anche le seconde linee. Domenica - si legge - in Polonia per la Nations League.