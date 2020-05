La Stampa, Serie A: "Gol in tv per tutti. Spadafora insiste, ma la Lega chiude"

La Stampa nella sua edizione odierna dedica un spazio alla Serie A al suo interno, a pagina 37, con il titolo seguente: "Gol in tv per tutti. Spadafora insiste, ma la Lega chiude". L'unica apertura - si legge - riguarda le immagini post partita. Il Ministro dello Sport non esclude un'azione unilaterale: un comma dentro al provvedimento governativo sulla ripartenza del campionato che sospenda la Legge Melandri e permetta la trasmissione in chiaro dei gol.