La Stampa: "Solo Godin ha alzato un trofeo in Europa. Una notte per scoprirsi vincente"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 28, all'Inter con il titolo seguente: "Solo Godin ha alzato un trofeo in Europa. Una notte per scoprirsi vincente". Stasera i nerazzurri alle ore 21:00 - si legge - affronteranno il Siviglia in finale per cercare di aggiudicarsi il primo trofeo dell'era Zhang, l'Europa League.