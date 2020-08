La Stampa su Atalanta-Paris Saint-Germain: "Gran galà"

"Gran galà". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 26, all'Atalanta. A Lisbona al via le Final Eight di Champions League. Stasera i nerazzurri sfidano il PSG di Neymar e sognano l'impresa: centrare la semifinale. Unico club italiano in corsa, Gasperini - si legge - è euforico: "Siamo un po' come la Nazionale".