La Stampa su Cristiano Ronaldo: "L'uomo del destino"

"L'uomo del destino". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 27, a Cristiano Ronaldo. Venerdì Juventus-Lione per un posto nella final eight di Lisbona: i bianconeri puntano sul gol del portoghese per rimontare una rete ai francesi. CR7 - si legge - ritrova il suo torneo preferito: nessuno ha segnato quanto lui in totale dagli ottavi di finale in poi.