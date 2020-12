La Stampa sugli scontri diretti quest'oggi in Serie A: "Alta quota"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Serie A con il titolo seguente: "Alta quota". Ferme fino a metà febbraio le coppe, il campionato diventa assoluto protagonista. Juventus-Atalanta e Inter-Napoli lanciano lo sprint di fine 2020 in una Serie A mai così incerta. Tre turni con 7 scontri al vertice per chiudere un anno maledetto in cui il calcio ha però tenuto duro.