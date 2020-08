La Stampa sui bianconeri: "Juve fuori, non basta il 2-1 contro il Lione"

"Juve fuori, non basta il 2-1 contro il Lione". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica nella parte centrale della prima pagina ai bianconeri. Delusione per la squadra di Sarri: batte il Lione, ma viene eliminata. La Champions resta tabù. Il sogno estetico diventa incubo e ora anche il futuro del tecnico - si legge a pagina 26 - è in bilico.