La Stampa sui granata: "Il Toro vince in rimonta"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ai granata con questo titolo: "Il Toro vince in rimonta". Tre punti d'oro per la squadra di Longo, che - si legge a pagina 26 - rimonta il Brescia e conquista un successo fondamentale per la classifica: sono 7 i punti sulla terz'ultima. Un primo tempo da brividi poi Belotti si carica di nuovo la squadra sulle spalle. Il tecnico salva la panchina.