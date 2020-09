La Stampa sul caso Suarez: "L'ombra della corruzione. La procura cerca il mandante"

"L'ombra della corruzione. La procura cerca il mandante". Questo il titolo che La Stampa utilizza sul caso Luis Suarez nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Nuove intercettazioni mettono in imbarazzo Fabio Paratici, ds della Juve, il quale non sarebbe indagato. "Promuovete Suarez" sarebbe la considerazione, che Paratici avrebbe fatto con Maurizio Oliviero, rettore della Statale di Perugia. Quest'ultimo, al telefono con il suo quasi omonimo Simone Olivieri, direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia, avrebbe quindi caldeggiato la promozione dell'attaccante uruguaiano: "Dobbiamo aiutarlo". Oliviero e Olivieri - si legge a pagina 10 - sono entrambi tifosi bianconeri e nella loro conversazione emerge l'interesse di Perugia nel sostenere il club bianconero.