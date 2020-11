La Stampa sul gioco degli Azzurri: "Tiqui taca Italia"

La Stampa in edicola questa mattina utilizza il seguente titolo al suo interno: "Tiqui taca Italia". Azzurri espressione di un atteggiamento non più speculativo in Nations League. Da Florenzi a Berardi: il secondo gol alla Polonia dopo 30 passaggi in 77 secondi. Il timbro di una Nazionale nuova e moderna: il nostro calcio sta cambiando pelle.