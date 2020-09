La Stampa sul mercato dei bianconeri: "Juve in fasce"

vedi letture

"Juve in fasce". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 27, ai bianconeri. Le strategie non si fermano al centravanti: Suarez insidia Dzeko. Pirlo studia nuove candidature e metamorfosi tattiche per le corsie esterne. Stretta su Bellerin, Bernardeschi testato a sinistra, Pellegrini invece - si legge - può rimanere.