La Stampa sul mercato della Juventus: "Fuori uno"

"Fuori uno". Questo il titolo de La Stampa in edicola questa mattina all'interno, a pagina 26, sul mercato della Juventus. Frenata Suarez: non ci sono i tempi per il passaporto prima della presentazione della lista Uefa. Imminente - si legge - l'incontro tra la Roma e Milik che può spingere Dzeko in bianconero. L'alternativa è Giroud, attaccante francese del Chelsea.