La Stampa sul Milan: "Ibra ko va in Svezia. Torna tra una settimana"

La Stampa nella sua edizione odierna dedica uno spazio al Milan al suo interno, a pagina 28, con questo titolo: "Ibra ko va in Svezia. Torna tra una settimana". Il centravanti rossonero è decollato ieri da Linate in direzione Stoccolma all'indomani della diagnosi dell'infortunio muscolare al polpaccio: starà con la famiglia e proseguirà le terapie. Appuntamento in Italia per la visita di controllo a metà della prossima settimana.