La Stampa sul Torino: "Ansaldi e Vojvoda recuperati per Firenze"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 27, al Torino con il titolo seguente: "Ansaldi e Vojvoda recuperati per Firenze". I granata ritrovano i terzini che hanno superato i rispettivi guai fisici. Via libera anche per l'ultimo acquisto Murru che firmerà oggi prima di allenarsi al Filadelfia. Ancora out invece l'ex Milan, Rodriguez.