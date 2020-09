La Stampa sul Torino: "Giorni decisivi per Izzo: c'è la Roma in pressing"

La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 44, uno spazio al Torino con il titolo seguente: "Giorni decisivi per Izzo: c'è la Roma in pressing". Cairo - si legge - deve sfoltire la rosa e monetizzare per poi tentare l'assalto al regista dell'Arsenal, Torreira. Il difensore viene valutato dai granata 22 milioni di euro.