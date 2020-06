La Stampa sul Torino: "Una sosta per ripartire da zero. Longo prepara lo sprint"

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 37, uno spazio al Torino con il titolo seguente: "Una sosta per ripartire da zero. Longo prepara lo sprint". Lo stop del campionato può aver aiutato i granata a dimenticare le ultime sei sconfitte di fila. Fondamentali i match con Parma e Udinese in 4 giorni: il tecnico lavora anche sul piano mentale.