La Stampa sull'Inter e la partita contro lo Shakhtar: "La grande occasione"

"La grande occasione". Questo il titolo che La Stampa dedica all'interno, a pagina 24, questa mattina all'Inter. I nerazzurri sfidano lo Shakhtar: in palio la finale di Europa League che può cambiare la stagione della squadra di Conte. Ma anche quella del tecnico e delle italiane in coppa. L'ex ct dell'Italia: "Paura? Non conosco questa parola".