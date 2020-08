La Stampa sull'Inter: "Zhang chiama Conte: tregua a tempo per vincere in Europa"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno, a pagina 28, all'Inter con il titolo seguente: "Zhang chiama Conte: tregua a tempo per vincere in Europa". Contatto tra il presidente e l'allenatore dei nerazzurri dopo lo sfogo nei confronti della società. Intanto lui dichiara: "Ho sposato un progetto triennale e come ho sempre fatto lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente".