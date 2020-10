La Stampa sulla Juventus: "Dybala ko: niente Argentina"

La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 25, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Dybala ko: niente Argentina". Un virus intestinale nega la Nazionale alla Joya. Dopo aver saltato la sfida con l'Ecuador, non prenderà parte neanche alla trasferta in Bolivia di domani. Viene così rinviato il suo debutto stagionale, ma ora può tornare in anticipo in Italia.