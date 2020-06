La Stampa sulla Juventus e su Buffon: "A tutto Gigi"

"A tutto Gigi". Questo il titolo che La Stampa utilizza al suo interno, a pagina 36, sulla Juventus e, in particolare, su Buffon questa mattina. L'italiano ha il record di scudetti vinti: ora può centrarlo anche in Coppa Italia. C'è un altro primato in palio: nessuno - si legge - ha mai alzato un trofeo alla sua età. Una finale che si preannuncia dunque speciale per il portiere dei bianconeri.