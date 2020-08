La Stampa sulla nuova Juventus di Pirlo: "Carica CR7"

vedi letture

"Carica CR7". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 26, alla Juventus. Il portoghese, motivatissimo per la sua terza stagione in bianconero, sposa - si legge - il progetto di Pirlo e rilancia le ambizioni della sua squadra: "Inseguo nuovi record. Siamo pronti per conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo".