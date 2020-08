La Stampa sulla situazione della Juventus: "Partita doppia"

"Partita doppia". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 26, sulla Juventus. Stasera i bianconeri affrontano il Lione: in gioco ci sono il pass alla Final Eight e il futuro di Sarri. Il tecnico: "I dirigenti non sono dei dilettanti o tifosi, su di me hanno già deciso". Serve rimontare un gol ai francesi dopo l'1-0 dell'andata.