La Stampa sulla situazione della Serie A: "Tutti in campo"

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 26, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Tutti in campo". Prima l'accelerazione del governo, poi la nuova frenata. Oggi nel massimo campionato italiano riaprono i centri per gli allenamenti individuali. Gelo Spadafora: "Ma di campionato non se ne parla proprio".