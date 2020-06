La Stampa, Torino: "Match-point salvezza: Belotti torna centravanti a Cagliari".

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 27, al Torino con questo titolo: "Match-point salvezza: Belotti torna centravanti per fare il colpo a Cagliari". Granata in Sardegna dove hanno tradizione favorevole. Zaza non convocato a causa di un guaio muscolare. Al fianco del Gallo - si legge - ci saranno Edera e Berenguer.