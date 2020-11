Le Parisien in prima pagina dopo l'1-0 con il Lipsia: "Servizio minimo per un PSG laborioso"

"Servizio minimo per un PSG laborioso". Questo il titolo utilizzato da Le Parisien nel taglio alto in prima pagina quest'oggi dopo la vittoria per 1-0 dei francesi contro il Lipsia. In una gara da vincere a tutti i costi, basta un rigore di Neymar nel primo tempo per avere la meglio sulla squadra di Nagelsmann. Adesso tutto è ancora aperto nel gruppo H.