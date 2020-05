QS, Spadafora in tackle sulla Serie A: "Decidiamo solo noi"

"Decidiamo solo noi". Queste le parole del Ministro, Vincenzo Spadafora, che il QS riporta nella sua edizione odierna. Il Governo - si legge - in tackle sulla Serie A: "Se non ci sarà accordo sui protocolli medici ci assumeremo la responsabilità di stoppare il calcio". La partita più delicata è con i broadcaster e, se non si ripartirà, le tv non potranno rifarsi sui club per i risarcimenti perché la decisione l'avrebbero subita dall'alto.